Niente lezioni per 4 giorni nelle scuole dove si voterà per le elezioni

Resteranno chiuse e dunque senza lezioni per diversi giorni le scuole di Pescara nelle quali saranno presenti i seggi elettorali.

Come noto, sabato 8 e domenica 9 giugno i cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni europee e per quelle amministrative.

Nella nostra città si voterà per entrambe le consultazioni visto che andrà scelto sia il nuovo sindaco che il rinnovato consiglio comunale.

Gli alunni e gli studenti degli istituti scolastici coinvolti nelle operazioni di voto resteranno a casa per diversi giorni. Infatti le lezioni saranno sospese da giovedì 6 e riprenderanno regolarmente poi la settimana successiva ovvero mercoledì 12 giugno. La decisione deriva dal fatto di avere un tempo congruo per terminare tutte le operazioni di scrutinio di entrambe le consultazioni elettorali.