Scuole chiuse a Città Sant'Angelo per la sanificazione anti Covid

Scuole chiuse a Città Sant'Angelo per due giorni allo scopo di consentire la sanificazione anti Covid-19 dei plessi scolastici.

Come informa il sindaco angolano, Matteo Perazzetti, l'attività didattica in presenza resterà sospesa sia domani che dopodomani, ovvero giovedì 20 e venerdì 21 gennaio.

La decisione del primo cittadino è arrivata dopo un incontro con i dirigenti scolastici.

Al termine, come spiega Perazzetti, «è stata condivisa la scelta di voler rendere gli spazi scolastici più idonei e più sicuri per i ragazzi e si è ritenuto opportuno di sospendere le attività in presenza per i giorni 20 e 21 gennaio per permettere la sanificazione di tutti i plessi cittadini».