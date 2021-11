Scuole chiuse a Cepagatti per il meteo e per la mancanza di corrente elettrica

Scuole chiuse a Cepagatti oggi, martedì 16 novembre.

A comunicare la decisione di tenere chiusi i plessi scolastici cittadini è stato il Comune con un post pubblicato alle ore 7:35 sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente.

«Viste le condizioni metereologiche avverse e la mancanza di corrente in alcuni plessi le scuole dell'infanzia, elementari e medie oggi rimarranno chiuse».

Questo lo stringato messaggio alla cittadinanza per una decisione che sotto al medesimo post ha visto numerosi commenti, diversi quelli polemici, per una scelta che di certo ha creato problemi e disagi a molte famiglie. Anche in considerazione del fatto che le condizioni meteorologiche non sono state così eccessive.