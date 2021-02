L'Abruzzo verso la chiusura di tutte le scuole, oggi l'ordinanza di Marsilio

Come riporta l'Ansa Abruzzo, nella giornata odierna il governatore firmerà il provvedimento che dispone la didattica a distanza dalle elementari alle superiori per l'impennata di contagi, come indicato dalla cabina di regia riunitasi ieri sera

L'Abruzzo va verso la chiusura di tutte le scuole per via dell'impennata di contagi, e pertanto oggi (27 febbraio) il governatore Marsilio firmerà l'ordinanza che dispone la didattica a distanza dalle elementari alle superiori, come indicato dalla cabina di regia riunitasi ieri sera. Lo riporta l'Ansa Abruzzo.

Ieri, invece, nel tardo pomeriggio l'assessore all'istruzione Quaresimale aveva annunciato che sarebbe stata confermata la dad al 100% solo per le superiori. Tuttavia il sindaco Masci già in serata aveva emanato il provvedimento che proroga al prossimo 7 marzo la didattica a distanza per le scuole dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado della nostra città.