Ancora più sicurezza per gli alunni di Spoltore: tante novità in vista dell'avvio dell'anno scolastico e torna il Pedibus

Anno scolastico al via e per gli studenti di Spoltore arrivano tante novità tra nuove isole pedonali, deviazione del traffico, paletti, dissuasori e la ripresa del Pedibus.

La nuova isola pedonale

Sarà realizzata, in continuità con lo scorso anno per il plesso di via Bari e per la scuola media Dante Alighieri su via Montesecco, una nuova isola pedonale su via Di Marzio per l’ingresso e l’uscita degli studenti della scuola primaria del capoluogo. La decisione è stata presa anche per evitare le interferenze con i cantieri insistenti in prossimità della scuola, garantendo in questo modo la sicurezza degli alunni e lo svolgimento altrettanto sicuro dei lavori.

I divieti per garantire la sicurezza dei ragazzi all'entrata e all'uscita da scuola

Il provvedimento riguarda via Di Marzio a partire dall’intersezione con via Fonzi, con deviazione veicolare su via Fonzi dal lunedì al venerdì nei soli giorni feriali dalle 8 alle 8 per l’orario d’ingresso e dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 13.55 per l’orario di uscita, mentre il venerdì per l’orario di uscita è previsto dalle 13 alle 13.25.

Su via Montesecco, dall’intersezione con via Petrarca fino a via Pascoli con deviazione del traffico su via Petrarca, le limitazioni saranno previste dal lunedì al venerdì dei soli giorni feriali dalle 7.45 alle 8.05 per l’orario di ingresso e dalle 13.50 alle 14.15 per l’orario di uscita.

Il divieto di accesso su via Bari dall’intersezione con via Taranto fino a via Lecce, con deviazione del traffico su via Bari, dal lunedì al venerdì nei soli giorni feriali dalle 7.50 alle 8.15 per l’orario di ingresso, e dal lunedì al giovedì dalle 13.10 alle 13.45 per l’orario di uscita, che per il venerdì è previsto dalle 12.40 alle 13.15.

In questi ultimi due punti le limitazioni saranno attive dall’8 settembre 2023 al 7 giugno 2024, mentre in via Di Marzio fino al completamento dei lavori di ristrutturazione dei marciapiedi.

Torna il Pedibus

Per agevolare i genitori che non potranno transitare con le auto su via Di Marzio, fa sapere l'amministrazione, partirà immediatamente anche il servizio di Pedibus, per l’accompagnamento dei bambini all’entrata e all’uscita da parte di operatori specializzati. Un modo importante per valorizzare l’ambiente, promuovendo un minor utilizzo dell’auto per i tragitti casa-scuola, oltre alla rilevanza socio-educativa del servizio, che permette ai bambini di socializzare e conoscere meglio il territorio. Verranno disposte tre linee per gli alunni delle scuole primarie di Spoltore centro urbano, Santa Teresa e Villa Raspa: la modulistica per l’iscrizione è reperibile sul sito ufficiale del Comune.

I dissuasori per far sì che le auto rallentino

È stata infine deliberata la collocazione di paletti di protezione e dissuasori della sosta lungo via Di Marzio, oltre a quelli già previsti nel progetto “Ristrutturazione strade e marciapiedi comunali delle opere pubbliche 2022/2003”, con la duplice funzione di impedire la sosta in qualsiasi orario del giorno e della notte e di garantire maggior sicurezza ai pedoni e agli alunni che si recano ai plessi scolastici di via Di Marzio e via Medaglie d’Oro.

“La ripresa dell’anno scolastico in sicurezza sarà garantita anche attraverso l’introduzione di isole pedonali per l’ingresso e l’uscita da scuola - commenta il sindaco Chiara Trulli -. In modo particolare a Spoltore la situazione è ancora più delicata, perché in concomitanza con cantieri di opere pubbliche nelle aree interessate. Consigliamo ai genitori di utilizzare i parcheggi limitrofi e accompagnare a piedi i propri figli, o di usufruire del servizio Pedibus”.

Le dichiarazioni del sindaco e del vicesindaco

“È molto importante per la sicurezza dei bambini e dei pedoni l’installazione di paletti di protezione e dissuasori di sosta – sottolinea il vicesindaco Quirino Di Girolamo -. Saranno così evitate le situazioni incresciose di veicoli parcheggiati negli spazi destinati ai pedoni. Stiamo facendo tanto per garantire un maggior decoro del nostro centro storico, e ci teniamo a garantire una buona tenuta di questi nuovi marciapiedi che aspettavamo da tanti anni”.