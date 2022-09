Scuola, per i ragazzi del MiBe è suonata la prima campanella: rientri scaglionati negli istituti, giovedì tocca al liceo classico

Suono anticipato della campanella per gli studenti del liceo artistico musicale (MiBe) di Pescara. Ufficialmente in Abruzzo tra i banchi si tornerà il 12 settembre, ma diversi istituti hanno fatto una scelta diversa riportando tra i banchi i ragazzi con qualche giorno di anticipo. A Pescara accade anche per i liceo classico dove la campanella suonerà l'8 settembre, ma soltanto per le prime classi. Scelta fatta in questo caso più che altro per ragioni legate all'inserimento. Deroghe alla data fissata dalla Regione con apposita delibera, decise tramite delibere collegiali approvate dai singoli istituti.

Diverse le ragioni che hanno spinto le singole scuole ad optare per il rientro anticipato, sottolinea l'agenzia Ansa. Ragioni di natura organizzativa in alcuni casi, in altre le ragioni sono semplicemente legate alla necessità di allungare i periodi di stop in occasione di alcune festività per cui è consentito ai singoli istituti di far rientrare gli studenti qualche giorno prima, redistribuendo poi i giorni nell'arco dell'anno scolastico. Un rientro scaglionato che riguarda tutta la Regione. All'Aquila, ad esempio, gli alunni riprenderanno le lezioni mercoledì 7 settembre.

Il calendario scolastico regionale prevede 207 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un giorno di lezione. Le vacanze di Natale inizieranno il 24 dicembre per finire l'8 gennaio. Per carnevale ci si ferma dal 20 al 22 febbraio, mentre per Pasqua i giorni festivi vanno dal 6 all'8 aprile. Questi gli altri ponti: 30 novembre e 24 aprile. L'anno sta iniziando, ma gli studenti pensano già a quando finirà e per il 2023 l'ultima campanella suonerà il 10 giugno eccetto che per le scuole dell'infanzia dove si andrà avanti fino a fine mese.