Tornano in classe gli alunni della scuola primaria di Villa Raspa: sono tutti negativi al Covid

Tornano tutti in classe gli alunni della scuola primaria di Villa Raspa di Spoltore, che da qualche giorno era in isolamento domiciliare fiduciario dopo che era stato riscontrato un caso di Covid. Lo ha fatto sapere il sindaco Di Lorito, aggiungendo che i venti ragazzi erano sotto controllo assieme ai loro quattro maestri. Il bambino risultato positivo fortunatamente da diversi giorni era assente prima che venisse riscontrata la patologia: dal 2 ottobre infatti era rimasto a casa accusando sintomi influenzabili. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Di Lorito ha sottolineato come si sia scongiurato un focolaio grazie alla responsabilità della famiglia che lo ha lascito a casa informando il pediatra e la scuola, aggiungendo che situazioni del genere sono destinate a ripetersi nelle prossime settimane invitando tutti alla calma:

I protocolli al momento funzionano, bisogna solo applicarli con fiducia. La speranza è che tutte le misure di sicurezza tengano lontano non solo il Covid-19, ma anche le altre forme influenzali che hanno sintomi simili. E’ importante evitare gli allarmismi, i numeri del contagio attualmente sono nella norma ma bastano pochi casi incontrollati per peggiorare drasticamente la situazione. Nel nostro territorio i casi attualmente attivi di Coronavirus sono 25, in due casi è stato necessario il ricovero ospedaliero.

Il sindaco è costantemente in contatto con la Asl e con le famiglie colpite, ottenendo quasi sempre rassicurazioni sulle condizioni generali dei contagiati ed invitando tutti a mantenere alta l'attenzione, con il distanziamento sociale e la mascherina.

