Insegnante positiva nella scuola primaria in via Cavour a Pescara: sei classi in quarantena

Nuove classi in quarantena nelle scuole di Pescara. Il vicesindaco e assessore Santilli infatti fa sapere che sei classi della scuola primaria in via Cavour da domani saranno in quarantena a causa della positività di un insegnante al Coronavirus. La procedura, prevista dalle ultime disposizioni del Ministero della Salute, è scattata dopo che la Asl ha confermato la positività dell'insegnante alla direzione scolastica.

Sono undici complessivamente le classi della scuola primaria dell'istituto in via Cavour, con le altre cinque che proseguiranno le lezioni in presenza. L'insegnante infatti aveva avuto contatti solo con queste sei classi in isolamento fiduciario. Per le classi è sospeso anche il servizio mensa.

Ricordiamo che sempre oggi pomeriggio il Comune di Pescara aveva comunicato la chiusura della scuola primaria di San Silvestro Colle per un caso di positività di un collaboratore scolastico.