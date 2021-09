Scuola, in Abruzzo tornano in classe 167.616 studenti: 44.274 nel Pescarese

Sono complessivamente 167.616 gli studenti abruzzesi che hanno fatto ritorno a scuola per l'apertura dell'anno scolastico 2021/2022.

Secondo la rilevazione di Agenas del 6 settembre, i giovani tra i 12 e 19 anni che hanno completato il ciclo vaccinale anti Covid sono il 43,22 per cento, come riferisce l'agenzia Dire.

Una percentuale più alta rispetto alla media nazionale (36,48%), cui si aggiunge il 63.35% di quelli che hanno ricevuto la prima dose.

Sul fronte personale scolastico il ciclo lo ha completato il 96,25% del totale. Numeri che lasciano pensare a una ripartenza in sicurezza. Il personale scolastico conta 26.270 unità: 14.622 docenti, 4.907 insegnanti di sostegno, 1.274 docenti dell'organico dell'autonomia (potenziamento) di cui 182 di sostegno, e 5.467 posti per il personale Ata. Cala complessivamente di 1.089 unità il numero degli studenti abruzzesi rispetto allo scorso anno scolastico.

Il totale degli studenti della provincia di Chieti è di 49.033 contro 49.992 dello scorso anno; 44.274 nella provincia di Pescara (44.557 lo scorso anno); nella provincia di Teramo 38.624 (39.076 l'anno scorso) 35.685 gli studenti della provincia aquilana, contro i 35.870 del 2020. Contrazione che non si registra nel personale scolastico presente a scuola cui corre l'obbligo, è questa la novità dell'anno appena avviato, di essere muniti di green pass. Obbligo che non riguarda gli studenti e chi è esentato dal vaccino.