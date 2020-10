Entro fine anno sarà completato l'ampliamento della scuola dell'infanzia Montalcini di Spoltore

Sarà completato entro la fine del 2020 l'ampliamento della scuola dell'infanzia "Rita Levi Montalcini" di Santa Teresa di Spoltore.

Il plesso è stato inaugurato nel 2016 e il cantiere per il completamento è prossimo alla chiusura con la consegna dei lavori.

I nuovi spazi quindi saranno utilizzati già da quest'anno scolastico: la novità più importante in arrivo è la palestra, che sarà realizzata secondo il progetto originale.

Nel primo lotto di lavori la struttura è stata costruita e dotata di gran parte delle opere interne: pavimenti, rivestimenti, intonaci, infissi, impianti di riscaldamento, elettrico, idrico, antincendio. Gli impianti sono stati realizzati anche a servizio della zona destinata alla palestra, per la quale erano già realizzate le opere di fondazione. Nell'area era presente anche una scarpata da mettere in sicurezza: sono stati realizzati per questo dei muri in cemento armato e un sistema drenante in grado di evitare infiltrazioni dal sottosuolo. I lavori in corso interessano inoltre l'area antistante la scuola, che diventerà un parcheggio per almeno 20 auto.

«La sosta delle autovetture è un problema particolarmente sentito», spiega il sindaco Luciano Di Lorito, «questo intervento non lo risolverà definitivamente, ma senza dubbio allevierà il disagio».

Il punto sui lavori è stato fatto qualche giorno fa con un sopralluogo: con il sindaco c'erano il vice Chiara Trulli, l'assessore Roberta Rullo, il consigliere Stefano Burrani, il responsabile unico del procedimento Carlo Di Massimo, il dirigente del settore tecnico Giovanni Merico, il capo cantiere Giammarino Tarea, il direttore dei lavori Nicola Genoese. Attualmente sono utilizzate sette aule, la cucina e la sala mensa: tra le opere del completamento ci sono i marciapiedi lungo tutto il perimetro, la sistemazione della zona di carico e scarico merci in prossimità della cucina, l'installazione di cancelli e il completamento della recinzione, la sistemazione definitiva della viabilità esterna, con la stesura dello strato finale del tappetino d'asfalto. A completare il quadro, il potenziamento dell'illuminazione esterna. L'importo dei lavori è di circa 682 mila euro.