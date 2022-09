Scuola, l'augurio agli studenti del presidente della provincia e il grazie alle famiglie e il personale scolastico

Il presidente della provincia di Pescara Ottavio De Martinis (sindaco di Montesilvano) rivolge il suo saluto agli studenti e le famiglie a pochi di giorni dal primo suono ufficiale della campanella per l'anno scolastico 2022-2023.

“A tutti voi – scrive - vanno i miei più cari saluti e i migliori auguri per l’inizio dell’anno scolastico e la ripresa delle attività didattiche finalmente libera dalle restrizioni anti-covid. In quest’occasione più che mai il mio messaggio non è una semplice formalità: dopo diversi anni si rientra in classe senza mascherine, liberi di sorridere e tornare a condividere pienamente spazi, amicizie, socialità”. “La ripresa dell’attività scolastica come prima della pandemia è fondamentale per allacciare e riallacciare rapporti umani e amicali tra gli studenti, affinché possano pienamente sentirsi parte di una comunità, senza dover confrontarsi con il mondo esterno tramite un filtro sul volto e la proibizione formale del contatto con l’altro, che possono allontanare impressioni, sensazioni e attenzione”, prosegue De Martinis.

“Questo, oltre che da sindaco di Montesilvano, è il mio primo saluto da presidente della Provincia di Pescara in occasione dell’inizio di un anno scolastico ed è anche l’ulteriore tassello di un rapporto tra l’ente che rappresento e le scuole del territorio provinciale, che vuole essere saldo e importante. L’istituzione scolastica è il veicolo tramite il quale una società costruisce il suo futuro, trasmette i propri valori, permette alle conoscenze acquisite di non essere dissipate: la scuola è insomma il biglietto da visita di una comunità – dice ancora -. Coscienti di questo faremo tutto quanto nelle nostre possibilità affinché si possano avere sempre istituti scolastici all’altezza delle capacità dei suoi insegnanti e dei sogni dei suoi studenti: ambienti sani, decorosi e sicuri nei quali sia gradevole e proficuo trascorrere le tante ore che l’impegno scolastico richiede. Per questo scopo abbiamo già intercettato molti milioni di Euro di finanziamenti, alcuni già utilizzati, altri da utilizzare nei prossimi anni”.

Quindi il ringraziamento ai dirigenti scolastici “con i quali da subito c’è stata grande collaborazione e sinergia. Come detto durante le riunioni precedenti l’avvio dell’anno scolastico la mia porta sarà per loro sempre aperta, per raccogliere idee e progetti e al fine di stabilire un legame forte tra scuola e amministrazione” e ai docenti cui “faccio i miei migliori auguri di buon lavoro: con passione e motivazione portino i loro allievi ad amare la conoscenza, coltivare valori positivi e sviluppare senso critico”. Infine gli auguri agli studenti “perché comprendano l’immensa possibilità di crescita intellettuale e umana rappresentata dalla scuola e siano in grado di trarre il meglio da questi anni, diventando adulti in grado di rendere migliore il mondo in cui si troveranno a vivere”.