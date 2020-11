Attualità Castellamare / Via Raffaello Sanzio

Riprende l’attività in presenza alla scuola media “Rossetti”

L'istituto di via Raffaello era stato chiuso due settimane fa dopo la rilevazione di un cluster di Covid-19. Per la precisione, circa 12 persone tra studenti e insegnanti erano risultate positive al Covid in classi differenti