In arrivo 93mila mascherine per gli studenti, le produrrà una ditta pescarese

In arrivo 93mila mascherine per gli studenti abruzzesi. Saranno distribuite in 450 istituti primari e secondari di primo grado e le produrrà una ditta pescarese: la gara, infatti, è stata aggiudicata alla ditta De Thomas attraverso una procedura molto attenta rispetto alle direttive dell’Istituto superiore della sanità. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, che ha dichiarato:

"Si tratta di un ottimo prodotto, di qualità, testato e realizzato da una ditta abruzzese di cui siamo orgogliosi. Un nostro piccolo contributo per mettere le famiglie nella condizione di mandare i propri figli a scuola in tranquillità. Nei plessi scolastici si stanno ultimando i lavori. Il 24 si riaprirà ma ovviamente, nonostante gli sforzi immani, non potrà essere tutto perfetto. Sono sicuro che nel giro di qualche settimana tutto andrà a pieno regime".

Le mascherine chirurgiche, certificate, saranno lavabili per almeno 20 volte e verranno distribuite dai volontari della protezione civile regionale. L’assessore regionale alla sanità, Nicoletta Veri, ha parlato di “una sinergia importante tra mondo della sanità e mondo scolastico. La salute dei nostri ragazzi è una priorità”.