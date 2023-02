Gli studenti del liceo scientifico Galilei a lezione di legalità dalla guardia di finanza e in tribunale [FOTO]

Scuola di legalità per numerosi studenti dell'ultimo anno del liceo scientifico "Galileo Galilei" di Pescara domani, giovedì 23 febbraio.

I liceali, prossimi a ultimare il percorso scolastico, si affacciano, per un giorno, al mondo giudiziario e a quello della sicurezza, grazie a un’iniziativa congiunta dell’autorità giudiziaria e dei Comandi provinciale e del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza.

Nella mattinata, i ragazzi saranno accolti nella caserma “Ermando Parete” delle Fiamme Gialle pescaresi, per conoscere i segreti di una forza di polizia, come la guardia di finanza, altamente specializzata nella lotta al crimine economico e per avvicinarsi al mondo militare, per scoprire le possibilità di carriera con le stellette in giallo-verde.

Nello stesso pomeriggio del 23, gli studenti assisteranno in tribunale a un processo penale, per poi approfondire come vengono svolte le attività di prevenzione e accertamento delle condotte violente, per concludere la giornata di educazione alla legalità con un incontro con il presidente del tribunale.