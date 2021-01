Un alunno ha un malessere, sospesa l'attività didattica in una sezione della scuola dell'Infanzia a Tocco da Casauria

Attività didattica sospesa in una sezione della scuola dell'Infanzia "Enza Terzini" di Tocco da Casauria dopo il malessere avuto da un alunno che potrebbe essere un sospetto caso di positività al Covid-19 (Coronavirus) di un alunno.

In attesa che lo stesso venga sottoposto al tampone molecolare, il sindaco Riziero Zaccagnini ha deciso di firmare un'ordinanza per la sospensione dell'attività didattica.

Il provvedimento, ritenuto precauzionale da parte del primo cittadino, ha valore fino alla giornata odierna, venerdì 29 gennaio.