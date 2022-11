Nella scuola Foscolo il "Girotondo d'amore" per la giornata contro le violenze sulle donne [FOTO]

Un flash mob intitolato "Girotondo dell'Amore", per sensibilizzare anche le nuove generazioni al tema della violenza sulle donne. Nella scuola media Ugo Foscolo di Pescara, ieri 23 novembre si è tenuta l'iniziativa alla presenza dell'assessore comunale Adelchi Sulpizio, della presidente della commissione pari opportunità e politiche sociali Maria Luigia Montopolino, della dirigente scolastica Teresa Ascione oltre agli insegnanti e al personale scolastico. Tutti insieme si sono dati la mano sulle note di "Nessuna conseguenza" di Fiorella Mannoia, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

La fattiva e permanente collaborazione tra l’Associazione prossimità alle istituzioni Ets e l’Istituto Comprensivo 1 ha proposto un percorso di avvicinamento e sensibilizzazione al tema della violenza di genere, proposto in questi giorni ai ragazzi della scuola, proprio nell’avvicinarsi del 25 Novembre. La dirigente scolastica Teresa Ascione, recentemente è stata anche nominata garante per l'infanzia del Comune di Pescara, e dopo le sue parole oltre a quelle dell'assessore Sulpizio e della presidente Montopolino, è stato realizzato il girotondo:

"Il fenomeno della violenza di genere è innanzitutto un problema di sottocultura, da affrontare attraverso l'educazione, a scuola e negli enti che hanno a che fare con la socialità e l’educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva.

Infatti tutti i ragazzi e le ragazze, insieme con educatori, insegnanti, dirigente e personale, hanno camminato in tondo stretti per mano per simboleggiare l’unione, l’uguaglianza, la condivisione, la scambievolezza, la bellezza, la purezza di un gioco d’infanzia che è divenuto potenza espressiva ed educativa dell’amore reciproco, del rispetto, della valorizzazione di tenere qualcuno stretto per mano, sia questi uomo o donna."