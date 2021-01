Scuola, ci si prepara al ritorno alla didattica in presenza al 75%: riunione in prefettura

Nuova riunione in prefettura a Pescara per fare il punto della situazione sul ritorno a scuola degli strudenti delle superiori.

Il bilancio del rientro in classe al 50 per cento è risultato positivo e non state evidenziate particolari criticità, in particolare sotto il profilo dei trasporti pubblici.

Al tavolo di coordinamento è stata analizzata, giorno per giorno, la situazione del trasporto pubblico in modo da poter apportare eventuali correttivi.

Dopo la riunione sono stati anche definiti alcuni aspetti operativi allo scopo di essere pronti al passaggio alla didattica in presenza al 75%. «In quest'ottica», si legge in una nota della prefettura, «resta fondamentale che le scuole, come previsto nel documento operativo, si attengano al rispetto dello scaglionamento degli orari e che gli studenti continuino a comportarsi scrupolosamente, utilizzando i mezzi di trasporto pubblico in stretta corrispondenza con gli orari di entrata e uscita dalle scuole».

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali intervenuti si sono fatti portavoce delle esigenze degli studenti e dei lavoratori della scuole e del settore trasporti.

Infine, il prefetto rivolge Giancarlo Di Vincenzo un sentito apprezzamento nei confronti di tutto il settore trasporti coinvolto e del mondo della scuola (ufficio scolastico provinciale), dirigenti scolastici e docenti per l'impegno profuso, e nei confronti dei ragazzi per il comportamento responsabile tenuto finora.