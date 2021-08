Atti vandalici alla scuola Dante Alighieri di Spoltore, D’Anteo: “Le lezioni riprenderanno regolarmente”

Il preside dell'istituto di via Montesecco fa sapere che “i responsabili non sono penetrati all’interno attraverso le porte allarmate e pertanto le attività amministrative e organizzative per l’avvio del prossimo anno scolastico proseguono regolarmente”

Il preside della scuola Dante Alighieri di Spoltore, D’Anteo, interviene sugli atti vandalici avvenuti durante questo weekend e annuncia: “Le lezioni riprenderanno regolarmente”. Il dirigente dell'istituto di via Montesecco fa sapere che “i responsabili non sono penetrati all’interno attraverso le porte allarmate e pertanto le attività amministrative e organizzative per l’avvio del prossimo anno scolastico proseguono regolarmente”.

Lo riporta Spoltore Notizie. “Alcuni estranei - spiega D'Anteo - si sono introdotti nell’area esterna di pertinenza della sede centrale della scuola secondaria e sede degli uffici amministrativi. Dopo aver rotto i vetri di protezione di due cassette antincendio poste all’esterno dell’edificio, lungo le scale di emergenza, rispettivamente al primo e al secondo piano, hanno estratto e srotolato le manichette e attivato gli idranti. L’acqua fuoriuscita ha causato l’allagamento dei pianerottoli delle scale di sicurezza al primo e secondo piano e, per infiltrazione, l’imbibimento di alcuni pannelli in cartongesso del sottostante controsoffitto e di una piccola porzione del solaio dell’aula magna. Gli idranti sono stati aperti per un breve lasso di tempo, il dispositivo al primo piano è stato trovato perfettamente chiuso, mentre quello al secondo piano è risultato ancora parzialmente aperto”.

L’episodio è stato scoperto questa mattina, alla riapertura, e prontamente segnalato ai carabinieri di Spoltore, che hanno effettuato i rilievi del caso e richiesto il sopralluogo dei vigili del fuoco. Questi ultimi non hanno rilavato situazioni di pericolo per l’agibilità dei luoghi e l’efficienza operativa degli impianti allocati nel controsoffitto. Sono in corso, in queste ore, le verifiche dei sistemi di videosorveglianza installati nell’area prospiciente all’istituto per risalire agli autori di questo deplorevole gesto.