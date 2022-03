Polizia, anche la Scuola per il controllo del territorio di Pescara aderisce alla Maratona del Donatore

Anche la Scuola per il controllo del territorio di Pescara aderisce alla quarta edizione della Maratona del Donatore, al via oggi (21 marzo) e in programma fino al prossimo 27 marzo. Durante tutta la settimana, gli allievi agenti del 216° corso delle undici scuole di polizia saranno impegnati in questa importante iniziativa perché, come si legge in una nota della Questura di Pescara, "Donare il sangue rappresenta il più grande atto di vita che chiunque può compiere". Soddisfazione è stata espressa dal presidente nazionale di "Donatori Nati" della Polizia di Stato, Claudio Saltari, e dal coordinatore Gianluca Cioè, che hanno voluto sottolineare la preziosa collaborazione dell’ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.

Oltre duemila allievi avranno la possibilità di partecipare e, grazie alla solidarietà e alla collaborazione dei rispettivi direttori, questo sarà "l’ennesimo successo dell’altruismo che esprime il personale in divisa nei confronti della vita", aggiunge la Questura. La scuola per il controllo del territorio e il primo dirigente Lorena Di Felice sono pronti sulla linea di partenza: grazie alla collaborazione di Donatori Nati Abruzzo, capitanati da Graziano Morresi, i 139 allievi ed allieve presenti alla scuola fino al 22 giugno risponderanno con entusiasmo a questa bella corsa di solidarietà.

Ricordiamo, a tale proposito, che esiste anche la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue offre altresì l’opportunità di sensibilizzare i governi e le autorità sanitarie a potenziare la rete che garantisce le donazioni.

Conclude la Questura del capoluogo adriatico: "Donare il sangue, come fanno ogni anno 1,7 milioni di italiani e tanti poliziotti, è una scelta che contribuisce a migliorare la salute anche di chi compie il nobile gesto. Maggiore attenzione alla prevenzione, via libera all’adozione di stili di vita più sani, nuovi rapporti sociali da coltivare: recarsi con regolarità in un centro trasfusionale aiuta a salvare le vite degli altri e a prendersi un po’ più cura pure della propria. Chi dona il sangue dona la vita: è anche questo Esserci Sempre".