Prima campanella nella sede messa a nuovo per gli alunni della scuola media Benedetto Croce

Un ritorno a scuola speciale per i ragazzi della media Benedetto Croce: ad un anno dall'avvio dei lavori dichiarato inagibile, sono infatti tornati nelle loro aule in via Scarfoglio. Venti classi e 430 studenti che sono stati dislocati nell'anno scolastico scorso in diversi istituti: il Nostra Signora, la scuola primaria che si trova davanti all'istituto, la Cascella di San Silvestro e l'istituto comprensivo 7.

Tra i presenti al nuovo taglio del nastro il sindaco Carlo Masci, il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli che insieme alla dirigente scolastica Marinella Centurione hanno accolto i ragazzi questa mattina.

Era agosto 2021 quando, a seguito di alcune verifiche, il plesso era stato dichiarato inagibile dai tecnici incaricati. Tecnici che avevano evidenziato la necessità di adeguare l’immobile alle disposizione di legge in materia di sicurezza strutturale. Una scuola, la Benedetto Croce, a pochi passi dalla pineta dannunziana e proprio ispirandosi al Vate questa mattina nel piazzale dell'istituto campeggiava la striscione “Settembre andiamo, è tempo di rientrare”.

“Ognuno ha fatto la sua parte, voi avete subito un disagio e lo avete accettato, la stessa cosa hanno fatto i genitori, la scuola a sua volta si è organizzata benissimo – ha detto il sindaco ad alunni, famiglie e personale scolastico -. Noi abbiamo fatto i lavori nel più breve tempo possibile, questo era il nostro compito, in un momento complicatissimo in cui sta cambiando tutto e nulla è e sarà più uguale a prima. Contiamo molto su voi giovani, perché avete la mente libera e molto più di noi aperta al cambiamento. Dico sempre infatti che voi dovete farci da avanguardia e questo anche con i vostri genitori. Prima di salutarvi mi piace sottolineare però un altro aspetto: qui vedo questo viadotto dell’Asse attrezzato che è un gigantesco detrattore ambientale, io mi auguro di venire qui tra un anno è di non vedere più questa enorme massa di cemento che è qui, da troppo tempo, a ridosso della nostra pineta che restituiremo più rigogliosa e omogenea ai pescaresi e quindi anche a questa comunità scolastica. Auguri per il nuovo anno scolastico e per la vostra vita”.

“Mi torna in mente – ha aggiunto Santilli - quando il 13 agosto del 2021 mi incontrai con la preside Mariella Centurione per comunicarle che la scuola doveva essere chiusa, su indicazione dei tecnici, perché non era più sicura. Fu uno shock. Abbiamo in questi sette mesi anche superato divergenze di vedute, ma ho seguito incessantemente insieme alla preside i lavori in corso, che sono stati oggetto di condivisione anche con il presidente e i rappresentanti del consiglio d’Istituto. Sono state tutte riunioni positive con loro, questo voglio sottolinearlo, perché l’obiettivo era quello di riaprire questa scuola. Mi scuso con tutti voi ragazzi e con le vostre famiglie per questo anno un po’ particolare, ma oggi posso dire che lo scopo di riaprire questa scuola, rendendola più bella e sicura, è stato raggiunto in tempo, oltretutto, per l’apertura del nuovo anno scolastico. È lo stesso impegno – conclude - che stiamo profondendo anche in altri plessi di Pescara, con attenzione e senso di responsabilità. Buon anno scolastico ai ragazzi, ai docenti e a tutto il personale delle scuole della città di Pescara”.