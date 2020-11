Una scuola di ballo pescarese alla semifinale di "Ballando con le stelle". Si tratta della "Professione Danza", che domani sera, 14 novembre, sarà in onda su Rai1 nella trasmissione condotta da Milly Carlucci con inizio alle ore 20,35. Non mancheranno gli abruzzesi Antonio Razzi e Bruno Vespa. Il primo, già concorrente nella passata edizione del programma, farà parte dell’antigiuria composta anche da Rossella Erra e Gianni Ippoliti, mentre il secondo, giornalista di origini aquilane, sarà l'ospite d’eccezione e scenderà in pista per un momento di puro spettacolo e divertimento.

Per quanto riguarda la "Professione Danza", la scuola di ballo di Pescara sarà protagonista del quarto appuntamento con il "Torneo Ballando con te", dedicato alla gente comune con la grande passione per la danza. Quest’anno, per osservare il protocollo Covid in vigore, le esibizioni delle unità di ballo selezionate sono state registrate in esterna nei loro luoghi di appartenenza mentre i rappresentanti saranno collegati via Skype.

Domani si scontreranno tra loro Desiree Zaccaro e Francesco Ficco, da Massafra (Taranto), e una rappresentanza della "Professione Danza". Le sfide verranno giudicate dalla giuria e dal pubblico a casa tramite social: twitter, facebook, instagram. I quattro vincitori si giocheranno la vittoria del torneo nella decima puntata di "Ballando con le stelle", in onda il 21 novembre.