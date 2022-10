Scoperta la scultura realizzata dall'artista Carbone con un fusto di legno morto in piazza della Repubblica

Da qualche giorno è presente in piazza della Repubblica, nella zona del totem per il pagamento dei parcheggi, la scultura in legno realizzata dall'artista Arcangelo Carbone con un fusto di albero morto. Alla presentazione hanno partecipato l'artista, il vicesindaco Gianni Santilli, gli alunni due classi di quinta della Scuola Elementare “L. Illuminati”, di una classe della Scuola Media “G. Pascoli” e di numerosi cittadini. Carbone ha spiegato l'orgine e il senso della sua opera, denominata l'uovo d'oro:

"Sono stato “chiamato” da quel fusto e ho colto ciò che doveva mutare, intuendo la forma e il nome: L’uovo d'oro. L’uovo ha in se la vita, come diceva Hieronymus Bosch, “L’uovo preserva la vita e gli esseri”, uovo che ho deciso di collocare sulla testa della figura che ho scolpito e l’ho colorato di oro per valorizzarne l’energia, in quanto l’oro è il più nobile dei metalli. La posizione di questo sulla testa è voluta, in quanto rappresenta energie sottili cui purtroppo l’essere umano ha sostituito con altro, dimenticando che “una volta eravamo Re” e questo mi fa pensare alla ghiandola pineal."

L'artista spera che tutti coloro che passeranno davanti all'uovo d'oro potranno ricevere serenitò e armonia, ricordando che non bisogna mai disperarsi anche quando tutto sembra perduto o morto per tornare a rivivere come l'araba fenice dalle sue ceneri. Il vicesindaco Santilli:

"Ho inteso ringraziare l’artista Carbone per l’importanza del messaggio che ha voluto divulgare, perché quest’opera nella sua particolarità vuol rappresentare un monito al recupero del ruolo centrale dell’uomo di fronte a fenomeni crescenti di disgregazione sociale. Come amministrazione ci siamo quindi messi a disposizione per rilasciare le necessarie autorizzazioni."

In occasione dell’inaugurazione, Carbone ha infine illustrato ai ragazzi anche gli aspetti tecnici della realizzazione: una scultura eseguita a tutto tondo, modellata su un moncone di un albero secco e protetta con più mani di vernice impregnante. L’opera è stata realizzata in quattro domeniche di lavoro.