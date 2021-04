Al via un nuovo screening con tamponi rapidi a Spoltore: date e dettagli

Nuovo screening anti Covid sulla popolazione di Spoltore. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che le date disponibili saranno dal 23 al 25 aprile nel centro civico in via Basilea. Saranno effettuati tamponi antigenici gratuiti dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

Il consigliere Burrani sottolinea l'importanza dello screening per combattere la pandemia soprattutto in questo momento cruciale di riaperture concesse dal Governo. Il sindaco Di Lorito ha aggiunto:

"Iniziative come questa aiutano a tenere alta l'attenzione della cittadinanza sul rischio contagio".

Possono recarsi al punto screening i residenti e domiciliati a Spoltore, con età superiore a 6 anni senza sintomi Covid o di altro genere, che non sono in quarantena o isolamento fiduciario e che ovviamente non sono contagiati e in attesa di risultato del tampone molecolare.

Occorre presentarsi muniti di carta d'identità, tesserino sanitario e modulo di consenso (è possibile scaricarlo on line dal sito www.comune.spoltore.pe.it per presentarsi con il foglio già compilato. Altrimenti sarà messo a disposizione dai volontari nei punti screening.

Per informazioni si può chiamare la segreteria del sindaco al numero 085 49 64 207. I minori vanno accompagnati da genitori o tutori.