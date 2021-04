Screening per le scuole medie di Pescara: su 1740 tamponi due positivi

Sono 2 i tamponi risultati positivi su 1740 eseguiti nei due giorni di screening di massa per il Covid riguardante le scuole medie di Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Santilli. Sabato 10 e domenica 11 aprile alla stazione di Porta Nuova infatti sono riprese le attività per sottoporre a tampone rapido gratuito la popolazione scolastica cittadina, che ha visto in questo caso la partecipazione degli studenti delle scuole medie.

L'adesione è stata circa del 45%. Ricordiamo che in Abruzzo con la zona arancione è ripresa la frequenza in aula per studenti e ragazzi fino alle scuole medie, mentre per le superiori è attiva la Dad al 50%.