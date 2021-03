Screening a Pescara Fiere, il bilancio odierno: 30 positivi su oltre 3000 tamponi

Prosegue lo screening della popolazione a Pescara Fiere, in via Tirino, per i test anti coronavirus. Oggi, 6 marzo, sono stati effettuati 2237 tamponi in mattinata, trovando 23 positivi, mentre nel pomeriggio i tamponi sono stati 968 con altri 7 casi positivi al Covid.

Domani, 7 marzo, i test verranno ripetuti. Potranno presentarsi coloro che si sono prenotati sul sito Internet del Comune e con il modulo di consenso già compilato e con la tessera sanitaria (o codice fiscale) con sé.

Per la comunità non udente non serve la prenotazione. Domani pomeriggio, insieme alla dottoressa Rita Mazzocca della Asl, sarà presente anche l'assessore Nicla Di Nisio.