Screening di massa, a Tocco da Casauria nessun positivo sui primi 111 tamponi

Sono risultati tutti negativi i primi 111 tamponi per il Covid-19 (Coronavirus) eseguiti a Tocco da Casauria nell'ambito dello screening di massa questa mattina, venerdì 8 gennaio.

Nessuno dei test eseguiti nel palazzetto dello sport ha dato esito positivo.

«Gli operatori ce la stanno mettendo tutta, così anche i volontari, è importante continuare con questi ritmi, ma per farlo è fondamentale che chi non si è ancora prenotato lo faccia al più presto, per pianificare e per consolidare il dato statistico dei contagi», fanno sapere dal Comune.

Per sottoporsi al tampone antigenico rapido bisogna prenotarsi cliccando al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-screening-di-massa-della-popolazione-di-tocco-da-casauria-134902291385?fbclid=IwAR3mEssigO9GqGqpIrtwFScqS0OslClkt0yz-9H67lygaufDL8o7c5gqu7w o telefonare al numero 331 3441366.

