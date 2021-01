Coronavirus, dal 4 gennaio al via lo screening gratuito di massa a Pescara e provincia

Adesso è ufficiale: sarà avviato dopodomani, lunedì 4 gennaio, lo screening gratuito di massa per la ricerca del Covid-19 (Coronavirus) nella provincia di Pescara.

A farlo sapere, come riferisce l'Ansa Abruzzo, è Vincenzo Ciamponi, direttore generale della Asl.

A Montesilvano è già possibile prenotarsi per i test di lunedì, mentre nel capoluogo adriatico inizieranno nei giorni seguenti e a Città Sant'Angelo non sarà necessaria la prenotazione.

Lo screening è gratuito ed è su base volontaria. Si tratta di un tampone nasofaringeo del tipo "rapido", in grado cioè di dare un risultato in poco tempo. Per sottoporsi al test si dovrà portare con sé la tessera sanitaria e un documento di identità valido. Entro tre ore dal test, in caso di risultato positivo, le persone riceveranno una chiamata da un operatore sanitario al numero di telefono indicato sul modulo di consenso.

Se entro tre ore non si riceve nessuna chiamata, vuol dire che il tampone ha avuto esito negativo.

Questo quanto dice il direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi: