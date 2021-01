Anche a Tocco da Casauria lo screening di massa anti Covid-19

Screening di massa anti Covid-19 (Coronavirus) al via anche a Tocco da Casauria da domani, venerdì 8 gennaio.

I test antigenici rapidi verranno eseguiti nella palestra comunale in via Vasto Piano dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Sarà possibile effettuare in forma gratuita e volontaria il tampone antigenico rapido ma è obbligatorio prenotarsi attraverso il seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-screening-di-massa-della-popolazione-di-tocco-da-casauria-134902291385?fbclid=IwAR1rGWpI-haldX1aW_ecaW_urj0NV_NqTmWWPMxyD4ux2uHyXsGpcmexWBg

Per chi avesse problemi di prenotazione on-line può contattare il numero 3313441366 nei giorni di venerdì, sabato, lunedì dalle ore 8:30 alle ore 13 o recarsi in Comune all'ufficio Protocollo. Per agevolare lo svolgimento delle operazioni ed evitare la creazione di code è consigliato stampare, compilare e firmare il modulo COVID-19 disponibile nel link: https://www.comune.toccodacasauria.pe.it/uploads/elenco_3/635-12-Modulo%20consenso%20e%20trattamento%20dati.pdf?fbclid=IwAR2XI7lJGO01Z0sWxr2VRV_Q0hXAavyJpoeb8QysIti3IXSUhh2lD15FJb4 e portarlo con se assieme alla tessera sanitaria.

Non prende parte al programma di screening: