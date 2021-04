Screening di massa anti-Covid per 4.096 studenti delle scuole medie di Pescara

Sono 4.096 gli studenti delle scuole medie di Pescara che sabato 10 e domenica 11 aprile verranno sottoposti allo screening di massa anti-Covid negli spazi adiacenti la stazione ferroviaria di Porta Nuova. A organizzare l’attività è stata l’amministrazione comunale, attraverso l’assessore delegato e vicesindaco Gianni Santilli, di concerto con la Asl, tramite la dottoressa Mazzocca, e con tutti i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi che si occuperanno personalmente di chiamare le famiglie e convocarle nelle ore e nei giorni stabiliti, così da scongiurare ogni rischio di assembramento.

Lo ha annunciato il presidente della commissione pubblica istruzione, Fabrizio Rapposelli, al termine della seduta che ha visto la partecipazione della dirigente Alessandra Di Zio , con l'obiettivo di fissare dei paletti operativi a fronte della riapertura delle scuole dopo il rientro di Pescara nella zona arancione e la fine delle vacanze di Pasqua.

“Nel fine settimana successivo - ha spiegato Rapposelli - ripeteremo l’operazione con gli studenti delle scuole primarie, ovvero le elementari, mentre il Comune sta coadiuvando la Provincia di Pescara nell’organizzare un identico screening di massa per tutti gli studenti degli Istituti superiori. Intanto abbiamo ufficialmente proposto la predisposizione di un servizio di screening periodico, ma costante, fisso, da riservare agli studenti, non necessariamente coincidente con riaperture o chiusure delle scuole, in modo da poter monitorare in modo continuo la situazione”.