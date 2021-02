Nuovo screening di massa per il Covid a Pescara: riaperte le prenotazioni per il punto prelievi di Porta Nuova

Riparte anche nel fine settimana in arrivo, ovvero sabato 13 e domenica 14 febbraio, lo screening di massa su base volontaria a Pescara. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che sarà attivo per questo genere di attività solo il punto prelievi di Porta Nuova che si trova nella stazione ferroviaria. L'altro punto prelievi, quello del centro fiere in via Tirino, sarà infatti occupato per lo screening sugli alunni e studenti delle scuole in vista del ritorno in aula previsto per il 16 febbraio dopo la chiusura imposta dal sindaco Masci per l'aumento dei contagi.

Per prenotarsi la procedura sarà la stessa già utilizzata la scorsa settimana, attraverso il link dedicato https://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1077 sul sito ufficiale del Comune. Ricordiamo che per partecipare allo screening occorre non presentare sintomi da Covid, non essere in quarantena e non avere un tampone molecolare già eseguito in attesa di risultato. Per partecipare inoltre occorre presentare il modulo di consenso che è scaricabile dal sito del Comune, oppure compilarlo al momento dell'arrivo al punto prelievi, anche se si consiglia di recarsi già con il modulo firmato per evitare l'allungamento dei tempi.