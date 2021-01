Screening di massa per il Covid, tutti negativi i tamponi processati a Penne e Torre de Passeri

Anche a Penne e Torre de Passeri sono stati effettuati nella giornata di oggi 5 gennaio i test di massa per lo screening sul Covid dedicato, in entrambi i comuni, esclusivamente al mondo della scuola. Nella cittadina vestina era il primo giorno di test, mentre a Torre de Passeri era il secondo dei tre giorni previsti (4,5,6 gennaio) per offrire gratuitamente i test al personale scolastico ed agli alunni residenti nei comuni compresi nell'iniziativa.

A Penne alle 15 circa erano stati processati 249 tamponi, tutti risultati negativi. Il presidente del consiglio comunale Baldacchini:

"La macchina organizzativa funziona. Abbiamo effettuato quasi 250 tamponi. Invitiamo, però, i cittadini a partecipare allo screening, è fondamentale per bloccare il virus"

A Torre de Passeri, invece, in due giorni sono stati effettuati e processati complessivamente 496 tamponi, e anche in questo caso sono risultati tutti negativi come scrive il presidente del consiglio comunale Di Nicolantonio.