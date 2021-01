Screening per il Covid in provincia di Pescara: scovati 60 positivi asintomatici

Sono 20022 i tamponi rapidi eseguiti in provincia di Pescara fino a ieri, 10 gennaio, per lo screening di massa sul Coronavirus. Sono 60 i positivi asintomatici scovati con l'esame. Ecco la suddivisione dei tamponi effettuati nei vari comuni del Pescarese dove è possibile sottoporsi al test:

A Città Sant’Angelo ed Elice sono stati effettuati 2160 tamponi 10 positivi, a Collecorvino 1113 tamponi 15 positivi, a Cepagatti 1043 tamponi nessuno positivo, a Montesilvano 2161 tamponi 7 positivi, a Penne e Villa Celiera 2668 tamponi 1 positivo, a Torre de Passeri con Bolognano, Castiglione a Casauria e Pescosansonesco 629 tamponi nessuno positivo, a San Valentino con Abbateggio, Roccamorice, Sant’Eufemia a Maiella e Salle 691 tamponi nessuno positivo

A Manoppello 1060 tamponi nessuno positivo, a Pescara 878 tamponi 1 positivo, a Popoli 1269 tamponi 3 positivi, a Scafa e Turri bassa 432 tamponi 4 positivi, a Lettomanoppello con Turri Alta e Serramonacesca 1153 tamponi 1 positivo, a Tocco da Casauria 497 tamponi 1 positivo, a Pianella 619 tamponi nessuno positivo, a Rosciano 121 tamponi 1 positivo, a Spoltore 2699 tamponi 16 positivi, a Nocciano 353 tamponi nessuno positivo, a Cugnoli con Corvara e Pietranico 289 tamponi nessuno positivo, a Civitaquana e Brittoli 187 tamponi nessuno positivo.

Ricordiamo che in alcuni comuni lo screening è già terminato mentre in altri, come ad esempio Loreto Aprutino, inizierà fra qualche giorno. L'esame è gratuito ed occorre avere con sè un documento d'identità e il tesserino sanitario.