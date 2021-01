Screening Covid in provincia di Pescara: eseguiti 46474 tamponi rapidi, 162 i positivi scovati

Prosegue l'attività di screening sulla popolazione del Pescarese per il Covid. Ad oggi 18 gennaio sono stati effettuati 46474 tamponi rapidi, con 162 positivi individuati ovvero sette in più rispetto alla giornata di ieri 17 gennaio. Questa la situazione aggiornata nei vari comuni dove sono stati effettuati o sono ancora in corso i prelievi gratuiti e su base volontaria:

a Bussi sul Tirino sono stati effettuati 64 tamponi nessuno positivo

a Città Sant’Angelo ed Elice 3283 tamponi 21 positivi

a Collecorvino 1169 tamponi 18 positivi

a Cepagatti 1702 tamponi 1 positivo

a Montesilvano 5728 tamponi 21 positivi

a Penne e Villa Celiera 2668 tamponi 1 positivo

a Torre de Passeri con Bolognano, Castiglione a Casauria e Pescosansonesco 1177 tamponi nessuno positivo

a San Valentino con Abbateggio, Roccamorice, Sant’Eufemia a Maiella e Salle 1161 tamponi nessuno positivo

a Manoppello 1161 tamponi nessuno positivo

a Pescara 14187 tamponi 65 positivi

a Popoli 1408 tamponi 3 positivi, a Scafa e Turri bassa 434 tamponi 4 positivi

a Lettomanoppello con Turri Alta e Serramonacesca 1262 tamponi 1 positivo

a Tocco da Casauria 583 tamponi 1 positivo

a Pianella 1465 tamponi 2 positivi

a Rosciano 662 tamponi 5 positivi

a Spoltore 3048 tamponi 16 positivi

a Nocciano 353 tamponi nessuno positivo

a Cugnoli con Corvara e Pietranico 350 tamponi nessuno positivo

a Civitaquana e Brittoli 201 tamponi nessuno positiv

a Catignano 228 tamponi nessuno positivo

a Farindola 397 tamponi nessuno positivo

ad Alanno 548 tamponi 1 positivo

a Cappelle sul Tavo 764 tamponi nessuno positivo

a Caramanico Terme 428 tamponi nessuno positivo

a Civitella Casanova 301 tamponi nessuno positivo

a Loreto Aprutino 838 tamponi 2 positivi, a Moscufo 633 tamponi nessuno positivo

a Picciano 271 tamponi nessuno positivo.