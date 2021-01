Al via lo screening per il Covid a Pescara: seimila le persone prenotate

Al via questa mattina 11 gennaio lo screening di massa a Pescara per il Covid. Sono seimila le persone prenotate fino ad oggi, fa sapere il sindaco Masci, e di fatto fino a venerdì 15 gennaio tutti i posti disponibili sono esauriti. Il primo cittadino si è recato nei vari punti prelievo sparsi per la città dove operano protezione civile, Croce Rossa e polizia municipale per controllare la regolarità delle operazioni evitando assembramenti sia un ingresso che in uscita.

Il sindaco poi ha voluto ringraziare tutti coloro che stanno lavorando per questo importante test che permetterà, come negli altri comuni del Pescarese dove è in corso lo screening o dove è già stato completato, di avere una fotografia del contagio nel nostro territorio:

Un ringraziamento sentito a tutti i volontari, medici, infermieri, biologi, amministrativi, protezione civile, Croce Rossa, Asl di Pescara e a Danelli, che ha messo a disposizione gratuitamente il centro fiere di Fontanelle.

Sul sito del Comune, www.comune.pescara.it, è disponibile il modulo per il consenso del prelievo e si può effettuare direttamente online la prenotazione.