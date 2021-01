Sesta giornata di screening di massa per il Covid a Città Sant'Angelo: 2 positivi su 307 tamponi

Sesta giornata di screening a Città Sant'Angelo per il Coronavirus, nell'ambito dei test rapidi da sottoporre alla popolazione. Sono stati effettuati oggi 9 gennaio 307 tamponi, con 2 positivi asintomatici. Dall'inizio dello screening sono stati effettuati complessivamente 1960 tamponi, con 12 positivi scovati dai prelievi. Oggi un gruppo di volontari composto dal medico Giorgio Cappello, dall'infermiera Teresa Cotellucci e dalla coordinatrice Carla Leone ha effettuati i tamponi in una residenza per anziani del paese.

Lo screening andrà avanti fino al 13 gennaio compreso, e gli orari in cui è possibile partecipare al test sono: