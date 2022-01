Giornata di screening anche a Bolognano per gli studenti e alunni delle scuole

Anche Bolognano mette a disposizione degli studenti ed alunni delle scuole una giornata di screening contro il Covid. Sabato 8 gennaio infatti, fa sapere il sindaco Guido Di Bartolomeo, sarà possibile sottoporsi su base volontaria e gratuita ai tamponi rapidi antigenici, e il primo cittadino invita tutti a partecipare per mantenere le scuole in sicurezza in vista della ripresa dell'attività didattica. Lo screening si terrà nel centro Covid di Piano D'Orta dalle 9 alle 13.

“L’attività diagnostica è riservata agli studenti del territorio, di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle medie, che invito tutti a sottoporsi al test al fine di poter garantire una ripresa scolastica il più sicura e serena possibile. Al momento, a Bolognano si registrano solo tre positivi al coronavirus ma è fondamentale, con la riapertura delle scuole, individuare il miglior percorso per tenere sotto controllo il contagio, in particolar modo, tra bambini e ragazzi. Occorre un piano di monitoraggio, per una efficace attività di prevenzione, che consenta di sottoporre gli alunni, periodicamente ai test, almeno fin quando la curva epidemiologica si mantiene alta. "

.Il sindaco ha anche ricordato che il 15 gennaio prossimo sempre nei locali del centro Covid, si terrà la giornata di somministrazione di 270 ulteriori terze dosi, andando a coprire circa il 50% degli abitanti. In vista della riapertura delle scuole per il 10 gennaio, tutti i comuni del territorio si stanno organizzando per eseguire lo screening di massa sulla popolazione scolastica al fine di evitare il rientro in classe di studenti o personale positivo e asintomatico.