Un campo ricco di emozioni per gli scout Pe8 Madonna del Fuoco: tre giorni unici per i 50 anni del gruppo

Emozioni incredibili per circa 100 scout Pe8 Madonna del Fuoco che hanno organizzato un campo speciale per festeggiare San Giorno e i 50 anni del gruppo. Ragazzi e capi scout per tre giorni, dal 25 al 27 aprile, hanno trascorso il loro tempo immersi nella spiritualità francescana e nella bellezza della natura umbra, che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti i partecipanti.

La presenza del parroco di Villa del Fuoco don Carmine Di Marco per tutti e tre i giorni, ha rappresentato un faro di luce e di guida, arricchendo l’esperienza con riflessioni profonde e momenti di preghiera toccanti. L’ospitalità calorosa della base scout di Bastia Umbra e della parrocchia San Michele ha creato un’atmosfera accogliente e familiare, perfetta per condividere momenti di gioia e di fraternità.

Le attività proposte hanno permesso ai ragazzi di immergersi completamente nella storia e nella spiritualità francescana. La visita alla Porziuncola a Santa Maria degli Angeli e l’incontro con i frati francescani hanno offerto l’occasione per approfondire la figura di San Francesco e il suo messaggio di pace e amore.

La Mattonata di Assisi, il percorso storico e religioso di 4,5 chilometri fatto a piedi insieme al loro parroco, con le soste alla cattedrale di San Rufino, alla basilica di Santa Chiara e al santuario della Spogliazione dove c’è stato un momento di preghiera davanti al corpo del Beato Carlo Acutis, ha permesso di ripercorrere i luoghi simbolo della vita del santo e di raccogliere momenti di preghiera e di riflessione.

Raccogliendosi in preghiera davanti al corpo del Beato, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di riflettere sul significato della fede e sul valore dell’Eucaristia. L’esempio di Carlo Acutis li ha spronati a vivere la loro fede con entusiasmo e a testimoniare i valori cristiani nella loro vita quotidiana. Ricordiamo che nella chiesa antica Madonna del Fuoco di Pescara è custodita una reliquia del giovane Beato.

Un’esperienza davvero speciale è stata quella vissuta che ha messo alla prova spirito di collaborazione e altruismo con un’attività di “provvidenza”. Andando a coppie per il paese e chiedendo cibo per il pranzo del sabato, i ragazzi hanno potuto sperimentare la generosità degli abitanti di Bastia Umbra e il valore della condivisione.

Il campo si è concluso con la messa celebrata tutti insieme nella parrocchia di San Marco a Bastia Umbra, un momento di grande commozione e di unità per tutto il gruppo. La gioia e l’entusiasmo dei ragazzi erano palpabili, così come la gratitudine per aver vissuto un’esperienza così ricca e significativa.

Sabato 27 aprile, gli ultimi ragazzi sono rientrati a casa in treno, portando con sé un bagaglio di ricordi preziosi e il cuore colmo di emozioni. Il campo di gruppo per i 50 anni del Pe8 Madonna del Fuoco è stato un successo strepitoso, un’occasione unica per celebrare il passato, guardare al futuro con speranza e rafforzare i legami di amicizia e di fratellanza che uniscono il gruppo.