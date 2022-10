Scontro bus-auto in viale Marconi, Filt Cgil non ci sta: "Il Comune doveva mantenere transennate le rotatorie"

Giammaria Ferrante, coordinatore della Rsa Filt Cgil di Pescara, risponde all'amministrazione comunale "che ha palesemente scaricato tutte le responsabilità a carico del conducente dell'autobus coinvolto nella giornata di ieri sulla rotonda di viale Marconi".

L'organizzazione sindacale segnala che "già dal 20 gennaio facemmo una richiesta di incontro e, a seguito della stessa, a distanza di circa tre settimane si svolse una riunione negli uffici comunali alla presenza dei responsabili di Tua, dove esternammo tutte le nostre perplessità relative alla sicurezza sul transito degli autobus in viale Marconi non essendo stati completati i lavori a regola d'arte. Ci venne assicurato che a distanza di circa 30 giorni sarebbero stati ultimati i lavori con l'apposizione di semafori intelligenti e contestuale apertura delle rotatorie ma, all'apparir del vero, ad oggi gli stessi non sono stati ancora installati".

E non finisce qui: "Segnalammo inoltre - riferisce Ferrante - che, a seguito della circolare di Tua n.7/2022, come autisti eravamo costretti ad effettuare manovre pericolose in quanto, non potendo attraversare le rotatorie per proseguire la marcia, dovevamo abbandonare la corsia preferenziale e rientrare a destra nella corsia delle auto nonostante fosse delimitata da doppia striscia continua. Malgrado ciò abbiamo espletato il servizio con diligenza anche in presenza di situazioni pericolose che sussistevano e sussistono tutt'oggi caricandoci di ulteriori incombenze, oltre a tutte quelle che abbiamo nello svolgimento del nostro servizio".

Di conseguenza Filt Cgil stigmatizza "il comportamento dell'amministrazione comunale che ha scaricato tutte le responsabilità sull'autista in parola, tra l'altro da poco in servizio nel distretto di Pescara, in quanto i responsabili comunali preposti erano tenuti a mantenere transennate le rotatorie in maniera adeguata e persistente fino al termine dei lavori. Ci saremmo aspettati inoltre che questi semafori intelligenti e il completamento dei lavori fossero avvenuti con la stessa solerzia dell'installazione dei T-Red".