Mimì non torna a casa dal 1 luglio: la padrona chiede aiuto per ritrovarla

E' una bellissima gattina nera Mimì e il 1 luglio si è allontanata da casa. L'ultimo avvistamento è stato nel parco di via Monte Acquaviva in zona via Rigopiano, non lontano dall'ospedale.

Da giorni la stanno cercando, ma di lei si sono perse le tracce. Non è molto socievole, spiega Cristina, la padrona, ma chiede a tutti di segnalare eventuali avvistamenti contattandola al 329 0208532.