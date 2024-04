Cepagatti in lutto per la morte di Gianluca Fraccastoro: il commercialista 56enne era molto conosciuto e benvoluto

“Un amico, un esempio”. Queste le parole con cui la pagina Facebook Cepagatti News dove i cittadini tengono le loro discussioni pubbliche, annuncia con dolore la scomparsa di Gianluca Fraccastoro, commercialista e amministratore di condominio 56enne molto conosciuto come dimostrano i tantissimi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

“Una nuvola di tristezza si è posata su Cepagatti con la prematura scomparsa di Gianluca Fraccastoro – si legge ancora nella comunicazione - Gianluca non era solo un amico per molti, ma un compagno di viaggio nella vita, un coetaneo che ha condiviso risate, avventure e momenti preziosi con la comunità. Conosciuto e rispettato da tutti, Gianluca era un uomo serio e educato, un modello di dedizione al lavoro e alla famiglia”.

“Nei nostri cuori – si legge ancora su Cepagatti News -, rimarrà sempre vivo il suo sorriso, il suo impegno e il suo amore per la vita. Gianluca lascia un vuoto che non potrà mai essere colmato, ma il suo spirito rimarrà vivo nei ricordi . Cepagatti si stringe attorno alla famiglia di Gianluca in questo momento di dolore, offrendo il nostro sostegno e la nostra solidarietà. Che la sua anima trovi pace nell'eternità e che il suo ricordo continui a ispirare e illuminare le nostre vite. Addio, Gianluca. La tua presenza sarà sempre sentita nel cuore di Cepagatti”.

Un coro unanime quello di chi commentando racconta di un ricordo, di una conversazione e anche solo di un breve incontro sufficiente a far capire che tipo di persona era Fraccastoro. “Ti ricorderemo Gianluca con grande affetto, il tuo sorriso e la gentilezza Ti distinguevano, troppo presto questo addio”, scrive qualcuno.

A dare il triste annuncio della sua scomparsa la moglie Carmelina, i figli, la sorella Lucia e tutti i parenti. I funerali si terranno domenica 21 aprile alle 15.25 muovendo dalla chiesa di San Rocco verso quella di Santa Lucia.