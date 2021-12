Padovano (Confcommercio) sulla scomparsa del pasticcere Marzoli: "Ci lascia un galantuomo"

Confcommercio Pescara esprime il cordoglio per la scomparsa di Lino Marzoli, storico pasticcere di via del Santuario a Pescara Colli e lo fa tramite il presidente Riccardo Padovano.

L'associazione di categoria ricorda Marzoli come «autentico maestro della pasticceria».

«Ci lascia un galantuomo e un vero maestro della pasticceria», scrive Padovano, «la sua arte ne ha fatto un punto di riferimento della pasticceria a livello regionale. È stato un nostro dirigente per anni e ancora oggi era membro del collegio dei probiviri dell'associazione. Di lui ricorderemo sempre l'arte pasticcera e la grande gentilezza e signorilità. A nome di tutta la Confcommercio porgo le più sentite condoglianze ai familiari».