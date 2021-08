Scomparsa da nove giorni una 16enne di Silvi: l'appello per ritrovarla

Apprensione per la scomparsa, ormai da nove giorni, di una ragazzina di 16 anni da Silvi. La minorenne, di origini colombiane la cui famiglia vive però da molti anni nella località costiera, è scomparsa dalla casa famiglia in cui era ospitata. L'avvocato della famiglia, Anna Maria Biggioggero, ci ha spiegato che la giovane ha vissuto una situazione particolare. Qualche tempo fa aveva conosciuto una persona maggiorenne che l'aveva allontanata da casa e quindi, successivamente, si è deciso di collocare la ragazza nella casa famiglia. Qui, dopo un iniziale rifiuto, Alexandra come spiegano gli psicologici stava reagendo bene e si era integrata. Improvvisamente però, domenica primo agosto quando è stata chiamata per il pranzo nella struttura era sparita.

L'avvocato ha fatto sapere che la prefettura di Teramo ha avviato fin da subito le ricerche in tutti i comuni della costa fra il Pescarese e il Teramano, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri di Silvi. Chiunque l'abbia vista può rivolgersi alle forze dell'ordine o all'avvocato al numero 335 8014940. L'appello dei genitori è presente anche sul sito di "Chi l'ha visto?".