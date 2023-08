Sclocco e Cgil sul bando andato deserto per le Naiadi: "Incertezza e preoccupazione, situazione drammatica per i lavoratori"

La consigliera comunale di centrosinistra Marinella Sclocco e la Cgil Pescara commentano la notizia del bando per la gestione delle Naiadi andato deserto. Bando che la Regione ha deciso di prorogare fino al 18 settembre prossimo. Una situazione di incertezza che preoccupa il sindacato con la Sclocco che punta il dito contro il centrodestra:

"Ricordiamo tutti le roboanti affermazioni in campagna elettorale del trio Marsilio, Sospiri, Masci sulle Naiadi seguite dall’altrettanto roboante inaugurazione. Dopo quattro anni di amministrazione regionale e comunale di centro destra di roboante resta solo il tonfo. Una struttura praticamente dismessa, insicura, con lavoratori e famiglie sul piede di guerra, senza stipendio costretti a lavorare in una struttura dove manica persino elettricità. Avevano promesso un futuro roseo, oggi quella che abbiamo davanti è una realtà imbarazzante. Mi chiedo dove sono andate a finire le dichiarazioni del sindaco Masci che proponeva di far gestire direttamente la struttura al Comune. Mi chiedo se quelle dichiarazioni pagavano il prezzo dell’esaltazione della campagna elettorale di un sindaco che non aveva, e non ha, la minima idea di quello che significa gestire una struttura del genere per un comune che, tra l’altro, ha le casse traballanti come il nostro.

Mi chiedo cosa ne sarà della struttura a fine anno e cioè a perfezionamento del bando, viste le condizioni attuali già disastrose. Di una cosa sono certa: il centrodestra non sa cosa significa avere visione e capire come creare opportunità per la città. È ormai una evidenza che ogni project financing che il trio mette in campo va deserto perché assurdo e non sostenibile: ricordiamo i bandi andati a vuoto per realizzare il progetto sull’area di risulta con la pista da sci o per la ristrutturazione del primo piano del mercato Muzii. Ora il deserto è arrivato anche alle Naiadi. Che vergogna."

La Cgil teme per il futuro dei lavoratori come dichiara Luca Ondifero segretario della Cgil Pescara:

"La situazione dei lavoratori è drammatica. C'è un ritardo di pagamento degli stipendi dall'aprile 2023. La certezza è che il 31 agosto, invece, scadono la gestione e l'affidamento alla società Pretuziana. La Regione Abruzzo decide di prorogare i termini per la presentazione delle offerte a una data che va oltre la concessione dell'affidamento alla società che oggi gestisce l'attività, con la conseguenza che molto probabilmente si creeranno condizioni per la chiusura, perché dopo questi giorni di agosto la società che attualmente gestisce, non avendo alcun tipo di certezze, lascerà come da contratto. I vari soggetti istituzionali devono mettersi insieme e dare una risposta concreta che non sia legata all'annualità, ma a un periodo molto più lungo. Non si possono chiedere evidentemente degli impegni alle società perché a noi risulta che la presentazione di questo bando ha creato problemi per richieste e condizioni troppo stringenti. Ed è questo il motivo, a quanto noi sappiamo, che ha indotto sostanzialmente a non presentare offerte a questo bando e non credo che spostare la decorrenza di un mese e mezzo possa risolvere il problema, quando c'è una mancanza strategica strutturale".