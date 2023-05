L'Abruzzo aderisce allo sciopero nazionale del trasporto pubblico, possibili disagi su autobus e treni

La segreteria provinciale Usb lavoro privato Chieti-Pescara e L'Aquila-Teramo ha aderito allo sciopero nazionale del trasporto pubblico di venerdì 26 maggio. Lo comunica la Tua (Società unica di trasporto Abruzzo).

A scioperare sarà sia il personale viaggiante (da mezzanotte alle 6, dalle 9 alle 18 e dalle 21 alle 24) che quello amministrativo, di terra, di officina e lavaggio che sciopererà per l'intero turno nel rispetto delle norme vigenti con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali laddove previsto. Sebbene saranno garantite le fasce orarie previste dalla legge, i disagi potrebbero essere molti per gli utenti anche perché lo sciopero riguarda sia il trasporto urbano che quello extraurbano oltre a quello ferroviario e le biglietterie. A causa delle modalità dell’astensione lavorativa, non viene tra l'altro garantita.

Lo sciopero nazionale è stato convocato per lanciare un segnale al governo affinché vengano soddisfatte le richieste avanzate a cominciare dai 300 euro netti di aumento mensili, la stabilizzazione dei precari, il milione di assunzioni stabili e la reinternazionalizzazione di tutti i servizi.