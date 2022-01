Rientro a scuola non sicuro, anche in piazza Unione lo sciopero degli studenti

Anche a Pescara ci sarà lo sciopero nazionale degli studenti indetto per domani, venerdì 14 gennaio.

A organizzarlo è la Libera Associazione Studentesca, il collettivo studentesco di Pescara, insieme ai rappresentanti d’istituto delle scuole superiori cittadine.

Il motivo della manifestazione è la mancata organizzazione di un rientro a scuola sicuro.

«Piano screening disorganizzato, edifici scolastici non a norma, autobus affollati e richieste della dad per chi è positivo o in quarantena non ancora accettate», si legge in una nota, «questi sono solo alcuni esempi di ciò che gli studenti e le studentesse affrontano da mesi e che, nonostante le varie sollecitazioni alle istituzioni competenti, non sono stati ancora risolti».

La manifestazione di protesta è in programma alle ore 9 con un presidio simbolico in piazza Unione allo scopo di chiedere di essere ascoltati e presi in considerazione. «Le proposte che porteremo all’assessore dell’Istruzione e al presidente della Provincia sono», fanno sapere gli organizzatori, «screening gratuiti e periodici per prevenire i contagi all’interno delle scuole; introdurre ai tavoli di lavoro per la scuola anche i rappresentanti d’istituto; aumento delle corse scolastiche dei trasporti pubblici per prevenire assembramenti; mascherine chirurgiche e Ffp2 gratuite a tutta la comunità scolastica; riqualificazione dell’edilizia scolastica. Per concludere, questo sciopero ha lo scopo di mostrare alla politica e a tutti i cittadini che gli studenti e le studentesse vogliono una scuola a norma e sicura in relazione al periodo storico che stanno vivendo».