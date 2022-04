Sciopero nazionale del personale dei treni, in arrivo disagi per i viaggiatori

Dalle ore 0:00 alle ore 21 di venerdì 22 aprile è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Ulteriori informazioni sui canali web del Gruppo Fs Italiane, uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie. Attivo call center 800 89 20 21.

Servizi minimi garantiti in caso di sciopero

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge 146/1990. Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (ad esempio la modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 dei giorni feriali). Per sapere quali saranno i treni garantiti in Abruzzo durante la giornata del 22 aprile è sufficiente cliccare QUI.