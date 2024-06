Sciopero di due giorni delle guardie giurate che lavorano in ospedale

Stato di agitazione e comunicazione sciopero delle guardie giurate che operano nell'ospedale di Pescara.

Ad annunciarlo è la segreteria regionale del sindacato Ugl sicurezza civile Abruzzo.

L'astensione dal lavoro è prevista nelle giornate del 30 giugno e dell'1 luglio.

«In seguito al mancato riscontro della richiesta di incontro da parte della Asl di Pescara», si legge in una nota, «e alla richiesta di intervento della prefettura di Pescara questa organizzazione sindacale come preannunciato attiverà due giorni di sciopero indicati il 30 giugno e il 1 luglio in cui le Gpg (guardie particolari giurate) operanti in ospedale si asterranno dal lavoro per l’intero orario previsto».