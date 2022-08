Sciopero dei dipendenti Eurospin, la Filcams-Cgil: "Aderite non facendoci la spesa" [FOTO]

“Domani non fate la spesa all'Eurospin”. E' l'invito che la Filcams Cgil lancia a tutti i cittadini in occasione dello sciopero dei dipendenti della catena fissato per domani, sabato 13 agosto.

Un vero e proprio volantinaggio quello che si sta facendo oggi davanti ai punti vendita per invitare non solo le persone ad aderire non andando a comprare nei negozi Eurospin del territorio, ma anche spiegandone loro le ragioni. Come già denunciato nei giorni scorsi dal sindacato a non essere rispettate sarebbero le norme di sicurezza, non sarebbero riconosciuti i corretti livelli di inquadramento con il personale costretto anche a fare le pulizie di bagni e parcheggi “in totale spregio delle più elementari norme igieniche”, aveva sottolineato il sindacato. A questo si aggiungerebbero i carichi di lavoro eccessivi e una flessibilità dell'orario di lavoro applicato senza alcun rispetto delle norme. In Abruzzo sono 60 i punti vendita Eurospin e almeno 700 i dipendenti. Domani la Filcams Cgil sarà davanti al punto vendita di via del Circuitocon i dipendenti per manifestare.

“La direzione Eurospin Lazio – fa sapere – sta facendo di tutto per impedire ai lavoratori di scioperare, ma diversi negozi resteranno chiusi. Stiamo effettuando un volantinaggio per informare sulle condizioni di lavoro del personale, trovando grande solidarietà tra i clienti. La Filcams Cgil chiede ai clienti di aderire alla protesta scegliendo domani di non fare la spesa nei punti vendita”.