Priorità alla Scuola: lo sciopero dalla dad arriva anche a Pescara il 26 marzo

Il movimento Priorità alla Scuola, composto da insegnanti, educatori ma anche genitori e studenti, ha indetto per il prossimo venerdì 26 marzo lo sciopero dalla dad. La manifestazione coinvolge molte città italiane, tra cui anche Pescara.

L’invito a scioperare è rivolto a tutta la comunità scolastica. Nel comunicato si legge:

“Facciamo appello anche e soprattutto a tutti quelli che pensano che per ricostruire il mondo si debba ripartire da ciò che è davvero #essenziale: accesso e condivisione dei saperi, diritto alla salute e alla cura, allo spazio pubblico, alla socialità, alla partecipazione attiva, al reddito, al welfare, perché il 26 sia uno sciopero sociale.”

E ancora:

“Saremo in piazza per dire che dopo un anno di tempo perso e retorica è tardi! Perché non c’è stata cura per le comunità scolastiche che sono state abbandonate e hanno pagato e pagano un caro prezzo. E’ arrivato il momento di investire veramente nella scuola, organizzando ovunque un vero tracciamento e screening periodici, assumendo e aumentando il personale e riducendo il numero di studenti per classe, perché senza tutto ciò a settembre ci troveremo esattamente nelle stesse condizioni e invece noi di scuola ne abbiamo assolutamente bisogno!

Saremo in piazza per chiedere che le risorse del Recovery Fund siano vincolate a rilanciare la Scuola pubblica e i diritti all’istruzione e allo studio a cui devono essere restituiti il ruolo e la centralità che spettano loro.”

La manifestazione si terrà, come anticipato, nelle più grandi piazze di Italia e anche a Pescara. I manifestanti si sono dati appuntamento alle ore 10.30 in piazza Sacro Cuore.

In Abruzzo l’evento si terrà anche Lanciano (Piazza Plebiscito ore 16) e L’Aquila (Villa Comunale - Palazzo dell’Emiciclo, ore 10.30).