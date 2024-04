Scioperano i controllori di volo di Brindisi, rischio cancellazione voli anche nell'aeroporto d'Abruzzo

Uno sciopero Atc (controllo del traffico aereo) di 24 ore del personale dell'Acc (centro di controllo d'area) di Brindisi è stato indetto per la giornata di lunedì 8 aprile.

Lo sciopero, come riporta Desk Aeronautico, riguarderà tutti i servizi al traffico aereo erogati dal centro di controllo d'area brindisino all’interno della propria area di competenza.

Oltre al servizio di controllo d’area e di informazione volo, il centro di controllo d'area di Brindisi fornisce anche i servizi di avvicinamento a Bari e Brindisi. Considerando che i sorvoli sono garantiti, i traffici impattati sono essenzialmente le partenze e gli arrivi a Pescara, Foggia, Bari, Brindisi e Taranto fuori dalle fasce orarie di garanzia. In accordo alla normativa nazionale, i traffici ai quali i servizi saranno garantiti in ogni condizione, sono: tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie di garanzia 7-10 e 18-21; voli di Stato, in emergenza, con capi di Stato, antincendio, di evacuazione medica, ambulanza, umanitari, di ricerca e soccorso e voli Ifr esenti dalle misure Atfcm; voli in sorvolo (non in partenza e arrivo nell’area di responsabilità di Brindisi Acc); aeromobili di Stato; voli intercontinentali in arrivo; voli intercontinentali in partenza autorizzati da Enac; voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero; voli con le isole con unica frequenza giornaliera; voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero; tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali; voli internazionali in arrivo con orario stimato non oltre 30 minuti dall’inizio dello sciopero; voli per il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali o di generi di prima necessità.